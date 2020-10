Friedkin ora blinda i suoi gioielli: contatti aperti con Dzeko e Veretout per il rinnovo

AS ROMA NEWS – Concluso il mercato, ora la Roma pensa a risaldare i capisaldi della sua rosa con nuovi contratti che permetteranno di blindare i propri pezzi da novanta.

E i prossimi a rinnovare potrebbero essere Jordan Veretout e, un po’ a sorpresa, proprio quell’Edin Dzeko che sembrava ormai al passo d’addio. Lo rivela in questi minuti il giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, su Twitter.

Il club guidato dai Friedkin, che ormai hanno preso pieno controllo delle operazioni dentro Trigoria, hanno aperto di colloqui con gli agenti dei due calciatori. Per l’attaccante si parla di possibile rinnovo fino al 2023, con ingaggio spalmato. Per il centrocampista francese, che ha iniziato alla grande la sua stagione, è possibile un nuovo accordo fino al 2025.

#ASRoma have opened talks to extend Edin #Dzeko and Jordan #Veretout contracts. The striker could renew until 2023, while the midfielder can extend his contact until 2025. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 10, 2020