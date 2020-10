Stadio Roma, sui Friedkin pressioni di imprenditori romani a cambiare zona: le ultime

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si torna a parlare dello Stadio della Roma, argomento tornato di stretta attualità da quando si è concluso il calciomercato, tema che aveva occupato le pagine dei giornali. Oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini – C. Zucchelli) ritorna sulla questione Tor di Valle aggiungendo nuovi particolari alla vicenda.

I dubbi di Dan e Ryan e il pressing sui texani

Chi ha avuto modo di parlare con Dan e Ryan Friedkin, i nuovi proprietari della Roma, ha capito che il progetto per lo Stadio della Roma ereditato dalla gestione Pallotta non li convince molto, scrive oggi il quotidiano sportivo. Da quando sono saliti a capo della società capitolina hanno ricevuto un corteggiamento assiduo da parte dell’imprenditoria romana d’alti livelli per convincerli a spostare l’impianto in una nuova area.

Fiumicino, Tor Vergata o Flaminio

Ma quali sarebbero le nuove aree suggerite ai nuovi proprietari del club? Queste le principali proposte: Fiumicino, Tor Vergata e addirittura i terreni dello stadio Flaminio. I Friedkin però non sembrano disposti a ripartire da zero e attendono l’arrivo di Radovan Vitek, che la prossima settimana dovrebbe concludere l’acquisto delle tre società di Parnasi che corteggia da tempo.

Fra queste, c’è anche Eurnova, che detiene appunto i terreni di Tor di Valle. I contatti tra l’imprenditore ceco e Dan Friedkin sono stati innumerevoli. Se pur con qualche dubbio, quindi, i Friedkin sono disposti a procedere per il momento con Tor di Valle.

Fonte: Gazzetta dello Sport