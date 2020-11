Friedkin organizza la nuova Roma: anche Danny avrà un ruolo nel club

AS ROMA NEWS – Con la pausa delle nazionali il campionato si ferma, ma di certo non il lavoro dei Friedkin, che prosegue senza sosta per dare alla Roma una nuova struttura societaria più solida. Le ultime novità arrivano oggi dalle pagine de Il Tempo (F. Biafora) che titola: “Friedkin organizza la nuova Roma“.

La prima mossa dei texani è stata quella di confermare come Ceo Fienga, ma l’amministratore delegato sarà parte di una struttura articolata, di cui molto probabilmente farà parte Stefano Scalera e entro brevissimo un nuovo direttore sportivo.

Il Vice-Capo del Gabinetto del MEF è più che allettato dalla proposta di lavorare per la squadra di cui è tifoso, nonostante sia molto soddisfatto del suo incarico a Ministro dell’Economia. Scalera andrà in particolare ad occuparsi delle relazioni istituzionali, soprattutto per i discorsi legati ai temi finanziari.

Un’altra casella che verrà riempita a giorni è quella del ds, una posizione vacante dopo il licenziamento di Petrachi. Uno dei candidati più forti è Campos, che però non è riuscito ancora a liberarsi dal Lille, con cui ha in essere un contratto da consulente esterno. Oltre al vice-presidente Ryan Friedkin anche il fratello maggiore Danny dovrebbe avere un ruolo all’interno del club, che è a caccia anche di un direttore operativo e sta valutando la posizione del team manager Gombar.

Fonte: Il Tempo