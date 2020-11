La Roma ha scelto il suo prossimo ds: sarà straniero, l’annuncio entro fine mese

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Continua la caccia al nome del prossimo direttore sportivo, che sembra essere però più dei giornalisti che non della nuova proprietà americana. Friedkin infatti, scrive oggi il Tempo, avrebbe già individuato il prossimo ds della Roma ma non sta lasciando trapelare nulla sul nome del dirigente scelto.

Ecco perchè i giornali, ormai da giorni, sembrano aver abbandonato il “toto nomi”, al cui interno erano rimasti ormai due o tre candidati: Luis Campos, Andrea Berta e Giovanni Sartori. Ma di certezze non ce ne sono, e non è da escludere che alla fine esca fuori un nome a sorpresa.

I Friedkin, rivela oggi Il Tempo, hanno però individuato la persona: l’erede di Petrachi sarà uno straniero, e questo particolare fa depennare dalla lista i due nomi di ds italiani accostati ai giallorossi, attualmente al lavoro con Atletico Madrid e Atalanta. Sarà dunque un profilo internazionale, ma sul nome vige il più totale riserbo, tanto che nemmeno a Trigoria si sa chi sia il «prescelto».

Ma quanto tempo ci vorrà per conoscere il nome del fantomatico direttore sportivo scelto dai Friedkin? L’attesa dovrebbe durare ancora poche settimane: il nome ds potrebbe essere annunciato prima della fine del mese.

Fonte: Il Tempo