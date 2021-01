Friedkin pensa già al futuro: spunta Thauvin

AS ROMA NEWS – Il presente si chiama Edin Dzeko, ma la Roma pensa già al futuro. I Friedkin, insieme a Tiago Pinto, sono al lavoro per costruire una squadra ancora più forte e competitiva, partendo proprio dall’attacco.

Già durante questo mercato è in arrivo un rinforzo per il reparto avanzato, con El Shaarawy che sta cercando in tutti i modi di rientrare a Trigoria. Ma è necessario pensare anche alla prossima estate. L’anno prossimo infatti, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), Dzeko avrà 35 anni e si dovrà pensare seriamente a costruire un dopo Edin.

Da qualche ora circola di nuovo il nome del francese Thauvin che a giugno si libererà a parametro zero dal Marsiglia e che rappresenta un’occasione per molti club. Si tratta di un attaccante mancino che però prevalentemente sulla fascia destra, ma che è in grado di ricoprire tutti i ruoli dell’attacco.

Fonte: Leggo