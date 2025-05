Friedkin prende il comando: rivoluzione Roma

Dan Friedkin è tornato a Trigoria, e quando il presidente della Roma varca i cancelli del Fulvio Bernardini – 233 giorni dopo l’ultima volta – non lo fa mai per una visita di cortesia. Il blitz del patron giallorosso ha il sapore della svolta: il tempo delle attese è finito, ora si decide tutto. E il messaggio è chiaro: qui si fa la Roma o si muore.

Full immersion: il piano Friedkin

Appena atterrato, Dan si è immerso in una serie di riunioni fitte con i principali responsabili dell’area sportiva, finanziaria e societaria. Ha voluto report dettagliati da tutti i settori del club, dai conti alla squadra, passando per l’organizzazione interna. L’incontro con il direttore sportivo Florent Ghisolfi e con Claudio Ranieri ha avuto un peso specifico notevole: si è parlato del presente, ma soprattutto del futuro. Il nome del nuovo allenatore è al centro del dibattito, anche se da Trigoria filtra che l’annuncio non è ancora imminente: con tre partite decisive per la corsa Champions, non si vuole distogliere l’attenzione dal campo.

Panchina Roma: corsa a più nomi, Allegri si allontana

Il toto-allenatore impazza. Nelle ultime ore ha perso quota Massimiliano Allegri, inizialmente considerato tra i favoriti, ma ora fuori dalla lista per ragioni economiche o per altri impegni all’orizzonte, forse con Milan o Napoli. Restano in corsa Francesco Farioli, pupillo emergente con esperienze in Francia e Turchia, e Cesc Fabregas, sponsorizzato direttamente da Ranieri dopo la brillante stagione alla guida del Como. Attenzione anche a Gian Piero Gasperini, che potrebbe diventare un’opzione concreta dopo il verdetto europeo dell’Atalanta. Più staccato Patrick Vieira, oggi al Genoa, ma ben inserito grazie ai contatti del suo agente Meissa N’diaye, lo stesso di Farioli e vicino al ds Ghisolfi.

Ranieri, futuro da consigliere

Nel frattempo, Ranieri resta al centro del progetto. Dan Friedkin lo ha ringraziato personalmente davanti alla squadra per aver tenuto in piedi la stagione e aver rilanciato le ambizioni Champions. Per lui si profila un futuro da senior advisor, già formalizzato con un contratto biennale firmato a novembre: Ranieri sarà il consigliere personale del presidente, un punto di riferimento dentro e fuori Trigoria. Domenica prossima, all’Olimpico contro il Milan, ci sarà il tributo alla sua carriera e alla sua ultima panchina casalinga.

Stadio: il progetto prende forma

Non solo campo. Friedkin ha messo mano anche al dossier più delicato: il nuovo stadio a Pietralata. Le riunioni con l’avvocato Vitali e la dottoressa Bernabé proseguono a ritmo serrato. Il club è pronto a inviare al Campidoglio il progetto parziale dell’impianto nei prossimi giorni, in concomitanza con l’avvio dei saggi archeologici nell’area. La data chiave è il 12 maggio: il Comune attende la PEC ufficiale. L’investimento è monstre, oltre un miliardo di euro, ma il presidente vuole garanzie sulla solidità e serietà del percorso. Ogni dettaglio sarà verificato di persona.

Scossone interno: via due dirigenti storici

L’aria di rivoluzione ha colpito anche l’organigramma societario. Due figure dirigenziali sono state sollevate dall’incarico: una nel comparto delle risorse umane, l’altra, storica, nel team media del club, con oltre 17 anni di servizio. Un segnale forte: nessuno è intoccabile quando Friedkin torna a Trigoria. Al contempo, è stato ufficializzato Jason Morrow nel ruolo di Chief Financial Officer. La sensazione è che Dan voglia riportare a Roma anche un dirigente già conosciuto in passato, con esperienza e visione, per rafforzare il management.

Il futuro è adesso

La visita potrebbe durare ancora qualche giorno, ma l’impronta è già netta. Friedkin ha riacceso i motori della Roma: tra panchina, stadio e struttura societaria, la rivoluzione è partita. Il futuro è adesso, e a Trigoria non si fanno più prigionieri.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport