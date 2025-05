Super Mile senza rinnovo: la Roma non lo blinda e aspetta le offerte

Mile Svilar è diventato uno dei simboli della Roma targata Ranieri. Parate decisive, freddezza da veterano, crescita esponenziale. Ma il suo futuro, paradossalmente, è più incerto che mai. A due giornate dalla fine del campionato, il portiere serbo aspetta ancora un segnale chiaro dalla società. Il suo contratto scade nel 2027, ma senza un rinnovo entro l’estate il club rischia di entrare nel penultimo anno senza una direzione netta.

Il nodo è economico. Svilar guadagna appena 900mila euro netti a stagione: cifre da terzo portiere, non certo da titolare inamovibile e protagonista delle ultime settimane giallorosse. L’interesse dei club europei si è già acceso e in assenza di un progetto chiaro, l’addio non sarebbe un’ipotesi remota.

Florent Ghisolfi ha spiegato che “non c’è fretta”, ma è una lettura che rischia di essere scollegata dalla realtà. Perché chi ha un fenomeno in casa lo blinda, non lo espone alle sirene del mercato. E la sensazione è che la Roma aspetterà l’estate per valutare eventuali offerte, senza però blindarlo in anticipo. Svilar, dal canto suo, vuole capire se la Roma intende davvero puntare su di lui. Ha dimostrato di meritarselo sul campo. Ora si aspetta risposte.

