Pellegrini ai compagni: “Riportate la Roma in Champions”. E punta a restare anche a scadenza

Il responso della risonanza non ha lasciato margini: Lorenzo Pellegrini ha riportato una lesione a un tendine della coscia destra. Un verdetto che chiude anzitempo il suo campionato, finito di fatto nell’intervallo di Roma-Fiorentina. Il capitano giallorosso salterà le ultime decisive partite della stagione, ma ha già in testa la prossima, che inizierà – salvo imprevisti – con il ritiro estivo.

I tempi di recupero, seppur non chirurgici, restano lunghi: si seguirà un percorso di terapia conservativa che impedirà al numero 7 di tornare ad allenarsi a pieno regime per almeno un paio di mesi. L’obiettivo è rientrare per l’inizio del prossimo campionato, puntando a una condizione ottimale già dalla preparazione estiva.

Nonostante l’amarezza per l’infortunio, Pellegrini ha reagito da capitano: ha subito chiesto ai compagni di stringere i denti e conquistare il quarto posto anche senza di lui. “Riportate la Roma in Champions”, avrebbe detto negli spogliatoi, consapevole di quanto significhi per il club tornare nell’Europa che conta dopo sei anni di assenza.

Il capitano non sarà a Bergamo, impegnato in terapie e nuovi controlli, ma sarà regolarmente in panchina per le ultime due sfide di campionato contro Milan e Torino, pronto a sostenere i compagni con tutta la sua carica. L’obiettivo è festeggiare insieme a loro e ai tifosi il ritorno in Champions, contribuendo come può, anche da fuori dal campo.

Intanto, in sottofondo, si riaffacciano i discorsi sul futuro. Il contratto di Pellegrini scade nel 2026 e, anche se per ora non ci sono trattative in corso per un rinnovo, il giocatore non ha mai fatto mistero della sua volontà: restare a Roma, e prolungare il contratto. Lorenzo è consapevole che Friedkin non presenterà proposte “a scatola chiusa”, ma è certo di poterli convincere. Del resto, anche cinque anni fa firmò un rinnovo a ridosso della scadenza, convinto da un certo José Mourinho.

Fonte: Corriere dello Sport