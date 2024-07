Friedkin pronti a investire sul mercato: carta bianca a Ghisolfi, via libera al colpo da 30-40 milioni

AS ROMA NEWS – Dopo la scadenza del 30 giugno la Roma si ritrova, tra giocatori che hanno lasciato Trigoria al termine del prestito o a fine contratto, con ben otto calciatori in meno. La rosa dunque ha bisogno di essere pesantemente rifondata.

Per il momento, a parte l’arrivo del baby Sangaré (che però giocherà in Primavera), non ci sono stati ancora annunci di acquisti da parte del nuovo ds Ghisolfi. Che, stando a quanto rivela l’edizione odierna de Il Romanista, non avrà però limitazioni particolari sul mercato da parte dei Friedkin.

Nelle scorse settimane De Rossi aveva parlato di piena sintonia con i proprietari del club giallorosso: l’intenzione era quella di rifondare la squadra dicendo stop ai prestiti e puntando con convinzione sull’acquisto di giocatori più giovani e affamati. Ma questo non significa che la Roma non ha intenzione di investire in modo concreto sul mercato.

Se ci sarà la possibilità di arrivare a dama con un giocatore anche molto costoso ma in linea con i parametri stabiliti dal club, scrive Il Romanista, il presidente Friedkin non farà mancare il suo apporto. E di conseguenza è lecito aspettarsi investimenti su cartellini del valore di 30-40 milioni: i texani non hanno messo paletti a Ghisolfi, che dunque avrà la possibilità di spendere per portare a casa giocatori giovani che possano aumentare il valore tecnico e finanziario del club.

Fonte: Il Romanista

