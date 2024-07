La Roma presenta la terza maglia: sarà blu. Ma è polemica sulla scelta della felpa azzurra (FOTO)

NOTIZIE AS ROMA – La nuova stagione della Roma sta per ricominciare e il club ha iniziato a presentare le nuove maglie. Il sito Esvaphane.com ha pubblicato sui social la nuova terza maglia dei giallorossi, firmata Adidas.

La divisa, che ha ricevuto consensi, sarà blu con inserti gialli e rossi e lo stemma con l’acronimo ASR, con riferimento alla maglia della stagione 91/92. Decisamente meno apprezzata invece la nuova felpa, e il motivo è evidente.

Oltre al rosso e agli inserti in oro (lupetto di Gratton compreso) infatti è presente una fascia celeste che ha subito scatenato le polemiche sui social. Sui social, in particolare su X, sono arrivate subito le proteste di diversi tifosi per un colore decisamente ardito, che ha a fare più con la Lazio che con la Roma.

