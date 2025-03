Friedkin pronti a sbarcare nell’NBA: sono in corsa per rilevare i Boston Celtics

NOTIZIE AS ROMA – Il Friedkin Group punta a diversificare i propri investimenti e dopo aver acquisito diversi club di calcio in Italia, Francia e Inghilterra, ora guarda con interesse al mondo del basket. Secondo quanto riportato dal portale Sportico.com, i proprietari della Roma sarebbero tra i soggetti interessati all’acquisto di quote dei Boston Celtics, storico club NBA.

La concorrenza è agguerrita: tra gli altri pretendenti figurano Stan Middleman, proprietario di minoranza dei Philadelphia Phillies, William Chisholm, socio dirigente del Symphony Technology Group, e Steve Pagliuca, attuale investitore dei Celtics.Il valore del marchio Boston Celtics si aggira sui 5,66 miliardi di dollari, e la cessione delle quote avverrà a una cifra record, la più alta nella storia dell’NBA.

La proprietà ha annunciato l’intenzione di vendere lo scorso luglio, e nuove offerte sono attese entro la fine della settimana. Al momento, il Friedkin Group non ha rilasciato commenti sulla vicenda. [Fonte: Sportico.com]