AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ORE 10:00 – GASPERINI SUGGERISCE FRANCIS – Secondo Tuttosport ci sono già stati contatti tra il ds Ghisolfi e l’entourage del tecnico dell’Atalanta. Si parla già di mercato per il prossimo campionato: sul tavolo il nome Abu Francis, centrocampista 23enne del Cercle Brugge. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

ORE 9:40 – GLI AUGURI DELLA ROMA PER CONTI – La Roma celebra il compleanno di Bruno Conti sui social: “Campione d’Italia, campione del Mondo, simbolo eterno dei nostri colori. Buon compleanno, sei la nostra storia“, scrive il club con un video dedicato alla bandiera romanista.

Campione d’Italia 🟨 🇮🇹 🟥 Campione del Mondo 🏆 Simbolo eterno dei nostri colori 💛 ❤️ Buon compleanno Bruno Conti, sei la nostra storia 7️⃣0️⃣#ASRoma pic.twitter.com/5JUuV6ZWS2 — AS Roma (@OfficialASRoma) March 13, 2025

ORE 9:15 – NICO WILLIAMS: “DAREMO L’IMPOSSIBILE PER BATTERLI” – Dopo essere transitato senza lasciare orme all’Olimpico, Nico Williams spinge l’Athletic al ribaltone: “Abbiamo l’obiettivo di giocare una finale in casa, sarebbe un sogno ineguagliabile poter vincere l’Europa League con questa maglia. Daremo l’impossibile per eliminare la Roma“. (Corriere dello Sport)

ORE 8:20 – ATHLETIC-ROMA, LA PROBABILE FORMAZIONE DI RANIERI – Per la sfida di stasera al San Mamès salgono le quotazioni di Rensch e Hummels, Dovbyk in leggero vantaggio su Shomurodov, la sorpresa può essere Baldanzi. LEGGI LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

ORE 8:00 – BUON COMPLEANNO MARAZICO! – Bruno Conti compie oggi 70 anni, ma sembra non sentirli affatto: “Mi sento in formissima, mi sento giovane, pieno di voglia di cose da fare. Sto bene fisicamente. Sto superando una situazione delicata, sta andando tutto alla grande, quel male brutto è passato, l’ho messo alle spalle. È tutto sotto controllo, gli ultimi test sono andati benissimo”. (Corriere dello Sport)

