(LIVE!) ATHLETIC CLUB-ROMA: 1-0 (45′ Nico Wiliams). Intervallo: baschi a segno nel recupero, giallorossi in dieci

AS ROMA NEWS – Dopo il 2 a 1 dell’Olimpico la Roma torna a sfidare l’Athletic Bilbao per decidere quale delle due squadre volerà ai quarti di finale dell’Europa League. Il decisivo match di ritorno si gioca al San Mamès, pronto a infiammarsi per spingere i baschi alla rimonta: servirà una grande prova di carattere dei giallorossi per proseguire il cammino in coppa.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

45’+3′ – INTERVALLO: Roma sotto di un gol, colpita all’ultimo minuto di recupero. Tutto quello che poteva andare male, sta andando male stasera: Hummels si fa espellere da un severissimo Turpin dopo 11 minuti di partita e stravolge il piano partita dei giallorossi, che reggono per tutta la frazione, ma capitolano all’ultimo secondo di recupero su tiro (deviato) di Nico Williams. Ora si fa durissima.

45’+3′ – GOL DELL’ATHLETIC. Segna Nico Williams con un destro deviato che batte Svilar dopo un cross dalla sinistra.

45′ – Tre minuti di recupero.

44′ – ATHLETIC PERICOLOSO: bomba di Paredes dalla distanza, si distende Svilar e respinge!

39′ – ROMA PERICOLOSA: angolo di Paredes, palla sul primo palo, Cristante tenta la girata col piattone mandando a lato.

36′ – Colpito duro Baldanzi, ma Turpin non ammonisce Jauregizar.

33′ – OCCASIONE ATHLETIC: grande parata di Svilar su sinistro di Sannadi. Poi furioso batti e ribatti in area con Rensch che salva sulla linea ma era tutto fermo per fuorigioco.

23′ – PALO ATHLETIC: Nico Williams punta Cristante e Mancini, rientra sul destro e calcia a giro, palla che colpisce il palo interno.

21′ – OCCASIONE ATLETICO: rimpallo su rilancio di Angelino, la palla arriva a Sannadi tutto solo davanti a Svilar, il tocco sotto termina fortunatamente a lato.

12′ – Ammonito Svilar per proteste.

11′ – ESPULSO HUMMELS. Il tedesco perde un pallone gravissimo e poi atterra Sannadi lanciato verso l’area. Turpin non ha dubbi nonostante le proteste dei giallorossi, e il VAR non interviene confermando il rosso.

5′ – Palo di Cristante colpito di testa su cross di Angelino, ma il giocatore era in leggero offside!

3′ – Come previsto, il Bilbao è partito forte con diversi palloni già buttati dentro l’area romanista. Il pubblico spinge.

0′ – Fischia Turpin, comincia Athletic Bilbao-Roma!

IL PREPARTITA LIVE DAL SAN MAMES

Ore 17:45 – La Roma annuncia ufficialmente il suo schieramento: Ranieri punta su Hummels, Baldanzi e Dovbyk, e tiene fuori a sorpresa Manu Konè, con Cristante che farà coppia con Paredes. Ecco il tweet con l’undici giallorosso.

Ore 17:40 – L’Athletic Club comunica la sua formazione ufficiale, ecco il suo undici: Agirrezabala; De Marcos, Unai Nunez, Paredes, Yuri Berchiche; Ruiz De Gallareta, Jaureguizar; Inaki Williams, Gomez, Nico Williams; Sannadi.

Ore 17:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Rensch, Paredes, Cristante, Angelino; Dybala, Baldanzi, Dovbyk.

Ore 16:45 – Due ore esatte al fischio d’inizio del match. Cielo coperto, leggera pioggia caduta nella mattinata su Bilbao, terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali: nella Roma da sciogliere diversi ballottaggi in ogni zona del campo.

ATHLETIC CLUB-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Agirrezabala; de Marcos, Nunez, Paredes, Berchiche; de Galarreta, Jauregizar; Inaki Williams, Gomez, Nico Williams; Sannadi. All.: Valverde.

A disp.: Unai Simón, Gorosabel, Vesga, Berengue, Djaló, Guruzeta, Lekue, Prados, Canales, Dunabeitia, Boiro, Olabarrieta.

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Rensch, Paredes, Cristante, Angelino; Dybala, Baldanzi, Dovbyk. All.: Ranieri.

A disp.: De Marzi, Gollini, Abdulhamid, Nelsson, Sangare, Pisilli, Koné, Saelemaekers, El Shaarawy, Pellegrini, Soulé, Shomurodov.

ARBITRO: Turpin (Francia). ASSISTENTI: Danos-Pages. IV UFFICIALE: Vernice. VAR: Brisard. ASS. VAR: San (Svizzera).

Giallorossi.net – Andrea Fiorini