ATHLETIC CLUB-ROMA 3-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma saluta l’Europa League, battuta 3 a 1 dall’Athletic Club: decisiva l’espulsione di Hummels al 12′. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo stasera al San Mamès per affrontare i baschi nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League.

Svilar 7 – Para tutto il parabile, poi si arrende alla conclusioni di Nico Williams e al colpo di testa di Yuri Berchiche.

Mancini 5,5 – Si deve fare in quattro dopo l’espulsione di Hummels. Fa il possibile, fino al crollo finale.

Hummels 3 – Rovina la sua avventura romana con una doppia sciocchezza che decide in negativo la partita più importante della stagione. Turpin è severissimo e probabilmente sbaglia decisione, ma gli errori del tedesco pesano in modo decisivo.

Ndicka 5,5 – Inaki è un osso duro, ma lui è pronto allo scontro. Dalle sue parti arriva il gol del vantaggio basco, nella ripresa sembra perdere convinzione un po’ come tutta la squadra.

Rensch 5,5 – Si occupa di un cliente scomodissimo come Nico Williams. Non gioca una brutta partita, ma il confronto col talento spagnolo è perso. Dall’84’ Saelemaekers sv.

Paredes 6 – Gara complicata per lui, con la Roma in dieci e costantemente costretta a inseguire gli avversari. Segna un rigore inutile nel finale.

Cristante 6 – Ci mette fisico e testa, ma anche lui finisce per soccombere dopo il secondo gol dei baschi. Dall’84’ El Shaarawy sv – Si guadagna un rigore, purtroppo ininfluente.

Angelino 5,5 – L’inferiorità numerica lo costringe a dimenticare la fase offensiva, quella che lo spagnolo predilige.

Dybala 5,5 – La Roma bada solo a difendersi, e lui si vede poco. Dal 61′ Shomurodov 5,5 – Subito pericoloso, poi sbaglia qualche passaggio di troppo, ma è sicuramente più reattivo di un deludentissimo Dovbyk.

Baldanzi 6,5 – Parte con il piglio giusto, poi la Roma resta in dieci e lui si sacrifica con spirito di sacrificio. Nulla da ridire. Dal 61′ Pisilli 5,5 – Entra e manda subito in porta Shomurodov, poi però non incide più nel match. Qualche scivolone di troppo.

Dovbyk 4 – Il tema tattico della partita con i giallorossi in dieci non lo favorisce, ma lui dimentica l’ardore fuori dal San Mamès. Qualche sponda aerea sbagliata e poco altro. Molto deludente. Dal 52′ Soulè 5,5 – Fa il possibile per provare a creare qualche grattacapo alla retroguardia basca, ma senza successo.

CLAUDIO RANIERI 5,5 – La scelta di Hummels non si rivela vincente. Stavolta non gli riesce la magia dei cambi a partita in corso, che lasciano qualche perplessità.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini