MANCINI: “Espulsione severa che ha cambiato la sorte del match. Non eravamo inferiori all’Athletic. Complimenti al gruppo, ha lottato”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Gianluca Mancini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Athletic Club-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League appena conclusa al San Mamès.

L’espulsione?

“Episodi che fanno parte del calcio. Non è proprio un fallo da ultimo uomo, per me è severa, io sono molto vicino. L’arbitro mi ha detto che era lanciato verso la porta e che io non avevo margini di recupero. Però c’è sempre margine di recupero. La decisione ha cambiato la sorte del match”.

Non sembravate inferiori…

“No, assolutamente. Anzi all’andata il 2 a 1 ci stava stretto. Però con i se e i ma si va poco lontano. Faccio i complimenti al gruppo, abbiamo lottato fino alla fine. Noi però inferiori assolutamente no”.