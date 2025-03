RANIERI: “L’espulsione di Hummels era netta. Konè stava bene, ho preferito altri. Io non demordo, voglio ancora il massimo”

AS ROMA NEWS – Claudio Ranieri interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Athletic Club-Roma, gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine del match.

CLAUDIO RANIERI A SKY SPORT

Era espulsione?

“Per me sì, netta. Hummels grande campione, ma succede. La squadra si è compattata come meglio non poteva. Poi abbiamo preso gol a fine primo tempo, peccato. Stavamo bene ed eravamo convinti di fare una grande partita. Poi gli episodi hanno condizionato la partita”.

Dovbyk non poteva fare di più?

“Non andiamo a dire questo o quell’altro, si fa bene e male in 26. Io sono contento, poi se c’è qualcosa che non quadra ne parleremo tra di noi”.

Ora qual è l’obiettivo?

“Fare il massimo per riportare la Roma il più in alto possibile. Io non demordo, chiedo sempre il massimo. Stasera abbiamo fatto il massimo in un ambiente bellissimo e caldissimo”.

Il bigliettino a Valverde?

“Gli ho dato il mio biglietto da visita, mi può consigliare su giocatori spagnoli. Allenatore? No, di nomi già ne avete tirati fuori abbastanza…”

Come sta Konè?

“Bene, ma ho preferito altri in una partita del genere”.

