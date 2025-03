Le scelte di Ranieri per l’Athletic: dubbio in attacco, sale Rensch, Hummels verso la panchina

NOTIZIE AS ROMA – Claudio Ranieri deve sciogliere gli ultimi nodi di formazione in vista della sfida di questa sera contro l’Athletic Club. L’assenza di Celik obbliga il tecnico giallorosso a rivedere la difesa, con Rensch pronto a partire titolare sulla destra. Al centro, il dubbio principale riguarda Mats Hummels: il tedesco potrebbe partire dalla panchina, con Mancini al centro della retroguardia e Ndicka a completare il trio difensivo.

Sulle fasce spazio ad Angeliño e Saelemaekers, mentre a centrocampo tornerà Paredes dopo aver saltato l’andata per squalifica. Al suo fianco agiranno Koné e uno tra Cristante e Pisilli, con Pellegrini leggermente indietro nelle gerarchie. In attacco, Paulo Dybala guiderà il reparto offensivo e andrà a caccia di un traguardo speciale: il gol numero 200 in carriera. Al suo fianco resta aperto il ballottaggio tra Dovbyk e Shomurodov, con l’ucraino leggermente favorito. L’uzbeko, decisivo nel finale della gara d’andata, potrebbe rivelarsi ancora una volta l’arma in più a partita in corso.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Il Romanista