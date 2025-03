Notte di fuoco al San Mamès: Roma a caccia dei quarti

AS ROMA NEWS – Una battaglia calcistica in uno degli stadi più affascinanti d’Europa. Questa sera, alle 18:45, la Roma scenderà in campo al San Mamés per affrontare l’Athletic Club nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Dopo il successo dell’andata per 2-1, i giallorossi sono chiamati a difendere il vantaggio in un ambiente che si preannuncia infuocato, con il pubblico basco che ha sospeso lo sciopero del tifo per spingere la squadra verso la rimonta.

Claudio Ranieri, veterano di sfide di questo calibro, ha già avvertito i suoi: niente calcoli, nessun pensiero al pareggio. “Se scendiamo in campo pensando di gestire, la perdiamo. Dobbiamo attaccare e difendere in undici, restare compatti e non perdere mai l’identità”, ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa. Il San Mamés, soprannominato la Catedral per la mistica che lo avvolge, sarà un’arena degna di una grande serata europea.

ROMA AFFAMATA DI QUARTI – Il cammino della Roma in Europa League non è solo una questione di prestigio, ma anche un obiettivo fondamentale per il futuro del club. L’eventuale qualificazione ai quarti porterebbe benefici economici significativi e avvicinerebbe i giallorossi a un sogno che sembra scritto nel destino: la finale del 21 maggio, che si giocherà proprio a Bilbao. Per arrivarci, però, serviranno cuore, carattere e soprattutto una prestazione all’altezza dell’avversario. L’Athletic Club ha dimostrato all’andata di essere una squadra pericolosa, rapida nelle transizioni e capace di colpire con azioni dirette. A San Mamés, spinti dal loro pubblico, i baschi alzeranno il ritmo fin dal primo minuto, cercando di ribaltare il risultato con un’aggressività che la Roma dovrà saper gestire con maturità.

Ranieri lo sa bene e per questo ha chiesto ai suoi di restare concentrati, evitando distrazioni e cali di tensione. Anche perché in campo ci sarà un Dybala con una motivazione speciale: l’argentino è a un solo gol dal traguardo delle 200 reti in carriera e ha un conto in sospeso con l’Europa League, dopo la delusione della finale persa lo scorso anno a Budapest. “Quella partita ha lasciato un sapore amaro, eravamo vicini a un trofeo importante. Ma ora dobbiamo pensare solo a questa sfida”, ha dichiarato la Joya, determinato a trascinare la squadra.

DENTRO O FUORI – La Roma che si presenta a Bilbao è una squadra in crescita, capace di mantenere un rendimento eccellente nel girone di ritorno in campionato. L’impatto di Ranieri è stato evidente, sia nella solidità difensiva che nella capacità di adattarsi alle diverse sfide. Ora serve un ulteriore salto di qualità: dimostrare di poter gestire con intelligenza una gara europea da dentro o fuori, senza paura e senza speculare sul risultato. Il San Mamés sarà un banco di prova cruciale per le ambizioni giallorosse. La Roma vuole i quarti di finale e vuole conquistarseli sul campo, con carattere e personalità.

