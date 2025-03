RANIERI: “Se domani giochiamo per pareggiare, la perdiamo. Dybala leader in tutto e per tutto. Sono un uomo fortunato” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Mister Claudio Ranieri parla in conferenza stampa alla vigilia di Athletic Club-Roma, gara di ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League che si giocherà domani alle 18:45 al San Mamès. Queste le sue dichiarazioni.

Cos’è cambiato con i cinque cambi e quanto può incidere?

“La forza di un allenatore sono i bravi giocatori, so che mi seguono. Poi è un vantaggio avere 5 giocatori che meritano di giocare, loro sanno che sono tutti uguali ma ognuno differente l’uno dall’altro, e la mia fortuna è averli a disposizione”.

Si può rifare la stessa partita dell’andata?

“Dentro ogni partita ci sono tante partite. L’Athletic spingerà domani, noi dovremo giocare senza paura, attaccando e difendendo come stiamo facendo ultimamente”.

Dybala?

“Non è solo un leader carismatico o tecnico, ma in tutto e per tutto. Il Leader si sente partecipe del bene della squadra, e tutto quello che fanno lo fanno per il bene della squadra. E lui lo sta facendo come altri suoi compagni”.

Due risultati su tre, ci pensate?

“Sappiamo che loro cercheranno di vincere. Se entriamo col pensiero che il pari ci può stare bene, la andiamo a perdere. Dobbiamo giocare come sappiamo, conoscendo pregi e difetti che abbiamo”.

La partita di domani può essere una svolta?

“Lo sapremo solo vivendo. Io chiedo di cancellare la partita precedente, pensiamo a domani e finita la partita di domani si pensa al Cagliari. E chiedo alla squadra di fare questo. Domani c’è una grossa partita, e domenica lo stesso. E devo tirare fuori il massimo da me stesso e dalla mia squadra”.

Lei qui a Bilbao ha vinto nel febbraio del 96 col Valencia. E’ orgoglioso di essere qui nel 2025?

“L’anno scorso pensavo di smettere, e chi pensava di stare qui. Sono orgoglioso, ma quando non allenerò più mi dirò che potevo fare meglio e andrò a vedere quello che ho sbagliato. Ma non mi pesano. Sono un uomo fortunato, perchè stando con i giovani resti giovane e perchè faccio un lavoro che amo”.

Pensa di dover cambiare qualcosa sulle palle inattive? Avete preso sette gol in questa maniera quest’anno?

“Non possiamo cambiare dall’oggi al domani. Quando dobbiamo nascondere i nostri difetti c’è anche questo”.

Sulla condizione di Dybala.

“Ho uno staff meraviglioso che lavora giorno e notte per far star bene i miei giocatori. Studiamo ogni componente, è un insieme di cose che permette ai calciatori di infortunarsi di meno. Quando giochi tanto rischi di avere piccoli guai, ma spero siano solo piccoli e non ci siano mai grossi infortuni”.

Perchè Saelemaekers non è più partito titolare? E’ solo una motivazione tecnica?

“Come non giocava Hummels, non giocava Saelemaekers. Ne ho tanti, se ogni tanto riposa qualcuno non succede nulla. Lui è poi sempre entrato bene, assist e gol, va bene così”.

Che ricordo ha dell’ambiente del San Mamès? E quali saranno le chiavi della partita di domani?

“L’ambiente sarà fenomenale, lo stadio è stupendo. La chiave non lo so, spero sia italiana. Giocheremo contro una grande squadra, non è la solita squadra spagnola che ama tenere la palla. Vedremo che succederà domani”.