Mossa Roma per Gasperini: con Ghisolfi già si parla di mercato

AS ROMA NEWS – La Roma continua a lavorare sotto traccia per definire il futuro della panchina e il nome di Gian Piero Gasperini prende sempre più quota. I contatti tra i rappresentanti del tecnico dell’Atalanta e il direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi sono già avviati e, secondo indiscrezioni in possesso di Tuttosport, sarebbero stati affrontati anche temi di mercato. Tra i giocatori discussi ci sarebbe Abu Francis, centrocampista ghanese del Cercle Brugge, segno che il progetto sta prendendo una forma concreta.

Gasperini, in passato vicino alla Roma ma mai realmente a un passo dal firmare, potrebbe essere questa volta il profilo giusto per avviare un nuovo ciclo. Il tecnico ha dimostrato con l’Atalanta di saper costruire squadre competitive, valorizzando giovani talenti e garantendo un’identità di gioco chiara e aggressiva. Un’idea che potrebbe sposarsi con le intenzioni della proprietà giallorossa, intenzionata a dare continuità a un progetto di crescita.

La concorrenza per Gasperini non manca, ma i segnali che arrivano spingono sempre più verso un futuro a tinte giallorosse. Anche perché, a Trigoria, si vuole evitare di trovarsi nuovamente a fine stagione senza un piano definito per la guida tecnica. L’obiettivo è chiaro: costruire una Roma ambiziosa e con un’identità forte. E Gasperini potrebbe essere l’uomo giusto per farlo.

Fonte: Tuttosport