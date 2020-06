Friedkin pronto al rilancio: nuova offerta “cash” per convincere Pallotta

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dan Friedkin non molla. Anzi, rilancia. Il magnate texano, rivela oggi “Milano Finanza” (L. Mondellini), sarebbe pronto a tornare alla carica per la Roma e convincere James Pallotta a cedergli il club.

Come? Con un’offerta differente rispetto all’ultima, quella che l’attuale presidente giallorosso ha definito “inaccettabile“. Secondo quanto risulta al quotidiano finanziario, Friedkin è pronto a superare lo scoglio del seller financing di cui aveva parlato Pallotta nella sua recente intervista al sito della Roma..

L’imprenditore texano non vorrebbe alzare il prezzo di acquisto, ma è pronto a pagare “cash upfront”. Quindi tutto e subito. Basterà per convincere Pallotta? Solo il tempo lo dirà. La palla però è ancora in gioco, Friedkin è pronto a un nuovo tentativo per diventare il prossimo proprietario della Roma.

Fonte: Milano Finanza