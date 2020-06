ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Anche Vitek non vuole Pallotta“. Titola così l’edizione odierna del Corriere dello Sport oggi in edicola. Il giornale sportivo romano racconta come l’immobiliarista ceco stia insistendo per acquistare i terreni dello stadio ma preferisca farlo con Friedkin.

La Roma infatti, scrive all’interno il Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo), resta in vendita, con Pallotta che attraverso la Goldman Sachs continua a cercare nuovi investitori. L’attuale presidente sarebbe contento di poter tornare a trattare con Friedkin, ma dopo le ultime dichiarazioni rilasciate al sito della Roma, l’ipotesi di un ritorno del texano appare sempre più complicato.

Sempre nel corso della stessa intervista, Pallotta si è detto fiducioso sul tema stadio, con Vitek diretto interessato. L’immobiliarista ceco rimane dell’idea di rilevare i terreni di Tor di Valle, ma prima vuole vederci chiaro e comprendere quale strada intraprende il futuro della Roma e chi sarà il nuovo presidente del club capitolino.

Fonte: Corriere dello Sport