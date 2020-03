Friedkin resta in attesa, ma la fumata bianca ci sarà

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ una questione di soldi. Meglio, di “fair value”. E cioè di giusto valore. E siccome rispetto a quando c’era stato il gentlemen’s agreement di fine dicembre tra James Pallotta e Dan Friedkin lo scenario mondiale sta profondamente cambiando, il signing tra l’attuale e il futuro presidente della Roma ha finito con lo slittare. Arriverà nei prossimi giorni, ma forse bisognerà aspettare addirittura fino alla metà di marzo o giù di lì.

Ieri a un certo punto si era addirittura sparsa la notizia che Pallotta e Friedkin fossero entrambi a New York, negli uffici della Raptor, pronti per firmare l’atteso contratto preliminare. Con tanto di champagne per l’eventuale brindisi.

Ed invece né James Pallotta né alcun membro della famiglia Friedkin (Dan e Ryan, ma neanche il presidente del gruppo Marc Watts) erano lì. Le trattative tra gli avvocati e gli advisor vanno ovviamente avanti, ma ieri non c’è stata alcuna accelerata.

Intanto la Roma – come del resto tutte le altre società – avrà un notevole danno economico dalla decisione di giocare le partite a porte chiuse da qui al tre aprile. Danno quantificabile intorno ai 4 milioni di euro, considerando il mancato incasso con il Siviglia e con la Sampdoria (qui c’è anche la questione dell’eventuale rimborso dei biglietti).

A questa cifra va aggiunta la percentuale del mancato incasso di Milan-Roma (circa il 10%), i mancati introiti legati agli sponsor del match day e alle varie aree hospitality durante le due partite casalinghe che salteranno. Quella con l’Udinese (5 aprile) sulla carta dovrebbe essere salva, in caso contrario il danno sarebbe ancora più ingente.

(Gazzetta dello Sport, A. Pugliese)