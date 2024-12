Friedkin ribalta la Roma: Dybala e Pellegrini i primi in lista per l’addio alla Roma

NOTIZIE AS ROMA – Finita la rotazione, comincia la proscrizione. Le quattro giornate di Ranieri sono servite per studiare le risorse umane e preparare le liste dell’esodo, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Sostenuto in pieno dalla famiglia Friedkin, l’allenatore-dirigente prepara la svolta a gennaio: dal mercato dovrebbe uscire una squadra molto diversa, negli uomini e nello spirito. Almeno questa è l’intenzione che hanno condiviso presidente e allenatore in un accorato confronto in lingua inglese.

In estate è stato sbagliato quasi tutto, nonostante 121,3 milioni di investimenti sui cartellini e l’intervento finale su due svincolati di lusso. Adesso sono in pochi a poter guardare il futuro con serenità. E quei pochi, dopo 16 punti in 16 partite, si domandano se sia giusto farlo.

Sono tutti in bilico, aggiunge la Gazzetta dello Sport, ad iniziare proprio dai big. Perché il messaggio che hanno voluto trasmettere i Friedkin domenica sera è proprio questo: cambiare la mentalità, il che vuol dire soprattutto cambiare chi ha contribuito a crearla quella mentalità. I primi nomi sono ovviamente quelli di Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini, che tra l’altro sono anche quelli che guadagnano di più in casa giallorossa.

Ma non solo loro, perché è tutta la vecchia guardia a essere finita nel mirino della proprietà, il che vuol dire anche Cristante, Mancini, El Shaarawy e Paredes. A cui vanno aggiunti i nuovi (e non) che non stanno rendendo come ci si aspettava: Hermoso, Zalewski, Shomurodov, Celik e Baldanzi. A Trigoria secondo i Friedkin serve una ventata d’aria nuova, aspettando il nome del futuro allenatore (Allegri è uno che piace parecchio) e del nuovo Ceo, carica per la quale Marzio Perrelli di Sky Italia continua ad essere in pole.

A gennaio la Roma vuole quindi provare a venderli. Il vero problema, però, sono gli stipendi pesantissimi, difficili da coprire altrove. Per Dybala (8 milioni più uno di bonus) si cercherà di riallacciare i contatti con l’Arabia Saudita, sperando che questa volta la Joya decida. Altrimenti si aspetterà giugno, quando Dybala potrebbe decidere di andare al Boca Juniors insieme a Paredes (4 milioni di ingaggio) o magari negli Stati Uniti, a Miami, che poi è un po’ casa sua.

Pellegrini (5 milioni più uno di bonus) piace invece al Galatasaray, che sarebbe pronto anche a valutare un acquisto. Solo che il capitano della Roma in questo momento non vuole muoversi. Ma il mirino si è posato anche su Cristante e Mancini, due che sono a Trigoria oramai rispettivamente da 7 e da 6 anni. Se c’è da cambiare mentalità, vuol dire che i Friedkin pensano anche a loro, che nello spogliatoio hanno un peso specifico importante. Piazzarli però sarà dura, anche perché entrambi guadagnano più di 3 milioni a testa. Come Hermoso, che ne prende 3,5 e che sta deludendo tutti. Su di lui c’è l’interesse del Real Madrid.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport

