Friedkin riceve una Raggi sempre più debole: maggioranza a pezzi, delibera stadio ferma

ULTIME NEWS AS ROMA – Dan Friedkin riceve la Raggi nell’ambasciata Usa a Roma. L’incontro è avvenuto nel più totale riserbo, come ha voluto espressamente il nuovo proprietario del club. Oggi sui giornali sono disparate le ricostruzioni della vicenda stadio, tra chi parla di via libera ad un passo e chi invece parla di delibera ferma ai box.

Gazzetta dello Sport: “C’è feeling, stadio vicino”

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) oggi in edicola è quella più entusiasta sul fronte stadio, tanto da scrivere che la realizzazione dello stadio è più vicina dopo l’incontro dell’altro ieri tra Friedkin e la sindaca di Roma. Tra le parti c’è stato subito feeling, e la Raggi ha rassicurato il presidente del club giallorosso sul via libera al progetto stadio.

Il Tempo: “Raggi sempre più debole, delibera ferma”.

Di diverso avviso invece l’edizione odierna de Il Tempo (F. Magliaro), che racconta come nell’incontro tra le parti non si sia parlato dello stadio. “Dello Stadio non si tratta perchè la trattativa è chiuse a non c’è altro da aggiungere“, scrive oggi il quotidiano romano. “La Raggi ha poco da portare su un tavolo di confronto: la sua maggioranza è a pezzi, la delibera ferma, la Città Metropolitana che la Raggi guida non ha ancora nemmeno adottato il testo dell’accordo col Campidoglio sulla via del Mare/Ostiense. Sono i nuovi proprietari della Roma a giocare di forza col sempre più debole Sindaco della Capitale“.

L’extrema ratio è una nuova area

Su alcuni quotidiani poi torna a serpeggiare l’ipotesi di una nuova area per lo stadio nel caso in cui il progetto Tor di Valle dovesse definitivamente naufragare. Lo stallo che si è registrato dal punto di vista politico negli ultimi mesi ha portato al risorgere di voci sullo spostamento dello stadio e del “business park” adiacente in una nuova zona della Capitale, con Fiumicino in vantaggio sulle altre. Questo significherebbe spostare gli orologi indietro di 3-4 anni. Sarebbe l’extrema ratio.

