Friedkin-Roma, c’è la frenata per l’emergenza Coronavirus: la situazione

ULTIME NEWS AS ROMA – Erano attese per oggi le firme sul preliminare e il tanto atteso comunicato, ma nemmeno questa mattina c’è stata l’ombra di una comunicazione ufficiale sul passaggio della Roma a Dan Friedkin.

Nei giorni scorsi era stato soprattutto “Il Tempo” a parlare di fumata bianca imminente, prima attesa per venerdì scorso, e poi rinviata a questa mattina. Di diverso avviso la “Gazzetta dello Sport”, ma anche “Il Messaggero“, che scrivevano invece di un rallentamento causato dall‘emergenza Coronavirus in Italia.

Oggi questo rallentamento sembra essere diventato realtà: quasi tutti i giornali riferiscono come l’espandersi dell’epidemia e il conseguente effetto sul mondo del calcio stiano spingendo Friedkin a prendere tempo per capire meglio la situazione e proteggere il suo investimento.

La trattativa, continuano a ripetere tutti i quotidiani, non è a rischio. Ma l’affare continua a subire ritardi, e ora si parla di fine mese per vedere le firme sul preliminare. Sempre in attesa di capire come evolverà la situazione Coronavirus e quella del nostro campionato da qui alle prossime settimane.

Redazione Giallorossi.net