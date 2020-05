Friedkin, svelato il giallo del “like” di Debra: non si tratta della moglie del texano

ULTIME NEWS AS ROMA – Doccia fredda su chi sperava nel “like” di Debra Friedkin come segnale per la ripresa della trattativa tra il magnate texano e James Pallotta.

A differenza di quanto riportato dal portale del Corriere dello Sport, il tanto chiacchierato “mi piace” che Debra Friedkin ha messo ai commenti dei tifosi della Roma non proviene dalla moglie dell’imprenditore che vive a Houston. Si tratterebbe infatti di una semplice omonima, che si occupa di ben altro rispetto alla moglie di Dan Friedkin.

CORRIEREDELLOSPORT.IT: “FRIEDKIN-ROMA, GLI INDIZI SOCIAL” – Una trattativa frenata, ma non del tutto arenata. I tifosi della Roma possono continuare a sperare nell’arrivo di Dan Friedkin al comando della società giallorossa, scrive oggi il corrieredellosport.it.

E a confermarlo non è il diretto interessato, ma la moglie del magnate texano. Negli ultimi giorni infatti, Debra Friedkin ha ricominciato a mettere like ai tanti commenti di supporter romanisti che commentano i suoi post su Instagram.

Secondo il portale del giornale sportivo, questo sarebbe un segnale che le cose tra la Roma e Dan non sono del tutto ancora chiuse. La crisi scaturita dal Coronavirus ha rallentato il passaggio di proprietà, cambiando anche le cifre del possibile accordo, ma la telenovela societaria è destinata a proseguire.