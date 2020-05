ULTIME DA TRIGORIA – Tamponi prima dell’allenamento. Aumentati i carichi di lavoro, out Perotti e Pau Lopez

NOTIZIE ROMA CALCIO – Altra giornata di allenamenti a Trigoria in vista dell’annuncio, che potrebbe arrivare oggi, della ripresa del campionato di calcio di Serie A. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, prima della seduta odierna i calciatori giallorossi hanno effettuato un nuovo ciclo di tamponi come da protocollo.

Per quanto riguarda l’allenamento, riferisce Sky Sport, è da registrare l’assenza di Pau Lopez, fermato dalla microfrattura al polso, e Diego Perotti per un problema muscolare che lo tiene ancora ai margini del gruppo.

Oggi la squadra ha aumentato i carichi di lavoro sotto gli occhi di Paulo Fonseca, che subito dopo la parte atletica si è concentrato su quella tattica.