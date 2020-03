Friedkin-Roma in fase di riflessione. Ma le parti assicurano: affare ancora in piedi

AS ROMA NEWS – Il Coronavirus blocca l’arrivo di Dan Friedkin a capo della Roma proprio quando sembrava tutto ormai fatto. Comunicati pronti, firme a un passo, ma poi l’emergenza contagio è esplosa nel nostro paese facendo sì che l’affare si bloccasse proprio sul più bello.

Ma ora che succederà? La trattativa rischia di saltare definitivamente o bisognerà solo aspettare qualche settimana in più? Difficile dirlo con certezza, molto dipenderà da come evolverà la crisi globale che sta portando questo virus. Per il momento stiamo assistendo a una fase di “riflessione” nonostante una bozza di comunicato di annuncio già pronta.

Le parti in causa, sia quella venditrice (Pallotta), sia quella acquirente (Friedkin). assicurano che l’affare è ancora in piedi. C’è quindi la volontà di concludere la transazione, ma bisognerà aspettare per capire gli impatti finanziari di una crisi globale prima di procedere alla conclusione del deal.

Fonte: Il Tempo