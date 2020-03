Ma l’UEFA tira dritto con le coppe e studia il mini rinvio di Euro 2020

AS ROMA NEWS – L’Uefa non fa passi indietro e quasi sicuramente le gare in programma fino a giovedì si giocheranno.

L’obiettivo è quello di giocare a porte chiuse arrivando fino a venerdì 20 marzo, da lì ci saranno tre settimane di tempo prima dei quarti di Champions ed Europa League.

Molto dura la decisione presa dalle autorità svizzere, le quali non vogliono che si disputi, al St. Jakob Park, Basilea-Eintracht. Toccherà proprio alla società ospitante trovare un altro stadio omologato.

Intanto in Italia si valuta la possibilità di far partire l’Europeo più tardi, in modo tale da poter avere una settimana in più per finire il Campionato con più calma.

(Corriere dello Sport)