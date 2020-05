Friedkin-Roma, le fonti assicurano: si tornerà a trattare ma non prima di luglio

ULTIME NEWS AS ROMA – Friedkin molla la Roma, anzi no. Regna ancora la più totale incertezza su come potrà evolvere la trattativa tra il magnate texano e James Pallotta sul possibile passaggio del pacchetto di maggioranza del club giallorosso.

Ieri il quotidiano “Milano Finanza” raccontava di una telefonata tra i due imprenditori americani che avrebbe segnato il disgelo tra le parti. Oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) va oltre e racconta come fonti interne al gruppo del texano abbiano assicurato che un gelo vero e proprio tra le parti non ci sia mai stato.

Anzi, le fonti concordano sul fatto che una effettiva ripresa della trattativa ci potrà essere, ma solo a partire dal prossimo luglio, quando il club avrà un quadro economico generale molto più chiaro e l’offerta potrà essere eventualmente riformulata in modo più congruo. Molto dipenderà anche dall’eventuale ripresa del campionato.

Fonte: Gazzetta dello Sport