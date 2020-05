Difesa a tre e Pastore: Fonseca studia la nuova Roma

AS ROMA NEWS CALCIO – Sarà una Roma camaleontica, pronta a cambiare pelle, quella che (forse) rivedremo in campo dal prossimo giugno. Paulo Fonseca ha ritrovato diversi infortunati che gli permetteranno di modificare a suo piacimento l’assetto di squadra.

Si passerà quindi dal collaudato 4-2-3-1 ad un modo che preveda l’utilizzo della difesa a tre, in grado di garantire più solidità al reparto arretrato. Ma l’arma in più che Fonseca avrà da sfoderare, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, si chiama Javier Pastore.

Il trequartista è uno di quelli che, se non limitato dai guai fisici, può fare la differenza. Specie in un calcio che dovrà inevitabilmente giocarsi a ritmi più bassi, e dove sarà necessario soprattutto far correre la palla. Per Pastore potrebbe essere l’occasione della rinascita.

Fonte: Gazzetta dello Sport