“ON AIR!” – GALOPEIRA: “Che darei per capire Pallotta”, CORSI: “Anche con l’ok allo stadio le cose resterebbero uguali”, LO MONACO: “Su Petrachi semplici illazioni”, FOCOLARI: “Bonaventura? Se non sono rotti la Roma non li prende”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Pallotta? Che darei per capirlo, per conoscerlo…se è un miliardario annoiato, se è un miliardario deluso…se è un miliardario… Vorrei proprio capirlo, quanto mi piacerebbe andare a prendere un caffè con lui…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “La Roma può chiudere il bilancio in perdita…E’ vietato falsificare i bilanci, non chiuderli in rosso…questo va sempre ricordato… Atalanta-Lazio? Ma io spero un bel 4 a 0 per i bergamaschi, ma che me ne frega a me del quarto posto…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ogni tanto certi giornali ritirano fuori la storia dello stadio della Roma, o per sporcare la pagina bianca, o dietro input della Roma. E’ un esercizio abbastanza normale, ci sono delle vecchie cariatidi che devono guadagnare scrivendo un articolo, altrimenti non si spiega. Ma anche se dovessero farlo sto stadio, ma allora? Se domani danno l’ok, lo stadio si fa nel 2025. E questi cinque anni la Roma che fa? Loro ti diranno sempre la stessa cosa: aspettate, che poi ci sarà lo stadio… E una volta che lo inaugureranno, bisogna ricordarsi che nel frattempo sarà risorto il Milan, mentre l’Inter è già risorta e ci sarà sempre la Juve. Quindi o qua arriva il magnate che ha i soldi per fare una guerra, o si tornerà a lottare per arrivare quarti… E’ la stessa storia, non cambia proprio niente con questi. E questa a una versione ottimistica, quella che prevede l’apertura dei cantieri domani…Poi ci sono le altre versioni…”

David Rossi (Roma Radio): “Mi piace l’idea che si sta considerando un piano B, che se le cose vanno male si parte col play-off e play-out…”

Daniele Lo Monaco (Rete Sport): “Petrachi in bilico? Ma lo dobbiamo giudicare noi o il suo presidente o il suo amministratore delegato? Il dato oggettivo nostro è parzialissimo rispetto a quello che sanno i suoi datori di lavoro… Noi di Petrachi sappiamo i giocatori che ha preso e venduto, e qualche dichiarazione pubblica. Penso che sia intorno al 10%. Se Petrachi dovesse andare via non sarà perchè ha parlato delle donne che giocano a calcio o perchè ha sbagliato un congiuntivo. Se c’è qualche crepa, magari può essere stata creata quando entrò nello spogliatoio a Verona e a Fonseca gli cascarono le braccia…Poi magari c’è qualche perplessità sulla gestione della squadra. A me comunque non risulta che Petrachi sia sparito durante il lockdown… Massara? Non ho informazioni al riguardo…per quanto mi riguarda siamo ancora nel campo delle illazioni… Verdone? Mi chiedo dove si informano sulla Roma. Il messaggio che passa è che la Roma sta speculando su Zaniolo, il problema è che siccome lo dice Verdone la gente ci crede sul serio…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Amendola ha raccontato che per far diventare romanista il figlio, un giorno gli ha detto che i laziali gli avevano rubato i giocattoli. Il figlio ha pianto, e lui poi ha rimesso tutti i giocattoli dicendo che i romanisti glieli avevano riportati… Nelle famiglie queste cose si fanno, ma dai personaggi pubblici queste cose sono da evitare. Cos’ come Zaniolo che dice che l’inno della Lazio porta sfiga…cosa da evitare da personaggi pubblici…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Lazio può ripartire da dove ha smesso, non capisco questo scetticismo… Se vincesse contro l’Atalanta, l’entusiasmo tornerebbe alle stelle… La Roma incredibilmente ha più chance di arrivare in Champions rispetto all’Inter di vincere lo scudetto, perchè ha una sola squadra davanti da scavalcare… Le parole di Amendola? E’ una cosa brutta, ma a prescindere, non si deve fare…non va messo nella testa dei bambini questa cosa di odio…il mondo non è fatto da laziali e romanisti, ma di buoni e cattivi…Bonaventura? Se non vengono dagli infortuni la Roma non li compra… Ha 30 anni, quello che doveva dare l’ha dato…”

Roberto Renga (Radio Radio): “La Roma tra tutte è quella che ha più possibilità per ripartire bene…Ha la qualità, e quando le squadre non sono allenate bene chi ha più qualità può fare la differenza… Chi ci rimette di più da questo stop è la Lazio, ma non è colpa di nessuno che è arrivato il virus… Amendola? Non mi sembra gravissimo, anche se sarebbe meglio non dirle certe cose… Bonaventura? Nella Roma i trequartisti mi sembrano già tanti, un altro come Bonaventura non mi sembra utile…”

Franco Melli (Radi Radio): “Questi mesi di stop sono stati terribili e chi ci rimetterà di più è sicuramente la Lazio…è una sensazione… Zaniolo dice che l’inno della Lazio porta sfiga? Sono cose che andrebbero evitare. Lui è giovane, non si deve impelagare in certe situazioni..chi glielo fa fare, perchè deve dire queste cose…Bonaventura prima dell’infortunio è stato un ottimo giocatore, Kean ha la testa matta ma potrebbe esplodere…”

Redazione Giallorossi.net