Pallotta pronto a coprire le perdite: “Non sono preoccupato”. Ma la Roma resta in vendita

AS ROMA NEWS – James Pallotta e la sua possibile permanenza alla guida della Roma resta uno dei temi più caldi sui quotidiani oggi in edicola. Friedkin resta in posizione defilata, e per il momento non ha ripreso a trattare. Se lo facesse sarebbe con un’offerta al ribasso e non è detto che Pallotta l’accetti.

Per l’edizione odierna de “Il Tempo” (F. Biafora) il presidente della Roma è pronto a coprire le perdite di bilancio. Il bostoniano, che per ora ha declinato le avances al ribasso di Friedkin, non ha però dato alcun input alla dirigenza italiana, che resta in attesa di capire quante plusvalenze sarà necessario reperire il mese prossimo.

Scettica anche la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) sulla possibile ripresa dell’affare tra i due americani, anche se dall’enturage di Friedkin dicono che un gelo vero e proprio tra le parti non c’è mai stato, Pallotta però si dice tranquillo e al quotidiano fa sapere di “non essere preoccupato“.

Per “Il Messaggero” (G. Lengua – S. Carina), nelle ultime ore è affiorata una stanchezza di fondo che fa sì che Pallotta sia pronto ad ascoltare chiunque si faccia avanti con un’offerta. Una conferma indiretta che Friedkin, al momento, è in una posizione defilata. La Roma dunque resta in vendita.

Fonti: Il Tempo – Gazzetta dello Sport – Il Messaggero