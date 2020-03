Friedkin-Roma, mancano le firme sugli allegati: il comunicato atteso per lunedì mattina

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dan Friedkin sta per ufficializzare il suo ingresso alla guida della Roma, ma non avverrà oggi. Stando agli ultimi aggiornamenti dati da Filippo Biafora de Il Tempo, mancano ancora le firme sugli allegati.

Nessun intoppo o nessun rallentamento, l’affare è ormai concluso e le parti hanno già steso una bozza di comunicato. Nel weekend verranno sistemati tutti i dettagli e poste le ultime firme.

L’ufficialità è attesa per la mattina di lunedì, prima della riapertura della Borsa. Servirà ancora attendere qualche giorno, ma l’acquisto della Roma da parte di Friedkin non è in dubbio.