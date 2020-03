ULTIME DA TIRGORIA – Individuale programmato per Dzeko. Diawara si allena con la Primavera

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Questa mattina la squadra giallorossa ha svolto un allenamento intenso in vista della sfida contro il Siviglia di giovedì sera in Europa League.

Nel primo quarto d’ora l’allenamento si è incentrato sul lavoro atletico con un torello diviso in due gruppi seguito da un focus tattico nel finale. Diawara, che sta continuando il percorso di recupero, si è allenato con la Primavera di Alberto De Rossi.

Dzeko ha svolto un allenamento individuale programmato. Veretout, Pellegrini, Zaniolo, Zappacosta e Pastore proseguono il loro percorso di recupero.

Fonte: Roma TV