Friedkin vola da Mou, incontro in Portogallo: mercato e rinnovo sul tavolo

AS ROMA NEWS – Dopo la breve chiacchierata nei corridoi di Trigoria, ieri sera in Portogallo, nella affascinante cornice di Cascais sulla splendida costa di Lisbona, è andato in scena il faccia a faccia tra Josè Mourinho e il presidente Dan Friedkin.

Il texano è volato dal suo allenatore con il proprio jet privato. I due hanno cenato insieme e hanno avuto finalmente modo di parlare del futuro, prossimo e più a largo raggio, della Roma.

Sul tavolo infatti le questioni recenti, dalla squalifica di quattro giornate inflitte a Mou dalla Uefa (Friedkin ha manifestato il suo disappunto, il club presenterà ricorso) al mercato che sta scaldando i motori.

Mourinho è stato rassicurato sul fatto che la squadra sarà rinforzata: Tiago Pinto è al lavoro per soddisfare gli accordi con la Uefa, e sul fronte cessioni il lavoro da compiere entro il 30 giugno è quasi completato. Da luglio la Roma potrà permettersi di investire, seppur con oculatezza.

L’obiettivo di Mou è quello di avere una squadra in grado di lottare su più fronti senza dover scegliere se puntare su coppa o campionato. Infine il tema rinnovo: per il momento il discorso non sembra essere prioritario, e le parti dovrebbero discuterne all’inizio del prossimo anno. Possibile un prolungamento fino al 2026.

Fonti: Leggo / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport