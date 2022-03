Furia Roma su Veretout per il Covid-party: giocatore indisponibile, in arrivo multa e cessione

AS ROMA NEWS – Il finale dell’avventura in giallorosso di Jordan Veretout è forse il peggiore possibile. Il calciatore, che con ogni probabilità al termine della stagione sarà ceduto dalla Roma, è al centro delle polemiche per il party di compleanno organizzato dalla moglie nonostante la positività al Covid.

Un comportamento non propriamente impeccabile che ha scatenato le ire dei tifosi giallorossi, in alcuni casi esagerate nei toni, scatenando una reazione violenta da parte della signora Veretout che su Instragram, dopo aver mostrato il dito medio, ha scritto: “Potete chiamare tutti i giornali, a me non frega nulla! Mi potete insultare, ma quando iniziate a insultare la mia famiglia divento un leone. Andate a fanc… Se io apro la bocca vi giuro che vi chiudo il cu… a tutti quanti”.

Fatto sta che nella Roma ieri è stato annunciato un caso di positività al Covid. E oggi i giornali parlano di Veretout come “indisponibile” per le prossime sedute di allenamento in vista della Sampdoria. Per il centrocampista è in arrivo una multa salata: il club è da sempre molto attento ai comportamenti fuori dal campo dei suoi tesserati e di chi gli ruota attorno.

E vista la rigidità dei protocolli Covid a cui tutti i club sono sottoposti da due anni, prendere con leggerezza questo argomento è inaccettabile. Molto probabilmente la Roma e Veretout a fine stagione si separeranno visto che tutti i discorsi sul rinnovo sono stati interrotti tempo fa, come ammesso recentemente dal suo ex agente. Il centrocampista nel mentre ha cambiato agenzia, affidandosi ai francesi della IFS Sports e saranno loro a dover gestire la cessione del giocatore.

Fonti: La Repubblica / Corriere della Sera / Leggo / Il Messaggero