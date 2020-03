Fuzato, il portiere del futuro. Alisson è il suo sponsor in Nazionale

AS ROMA NEWS – Daniel Fuzato è un portiere di grande talento che nella Roma ancora non è riuscito a tirare fuori perchè “offuscato” dalla presenza di un certo Pau Lopez, oltre che di un secondo portiere esperto e capace come Mirante.

Ma la Roma ha intenzione di puntare su di lui nel futuro. Non è un caso che il suo sponsor nella nazionale brasiliana sia un certo Alisson: “Non mi stupisce, Daniel è bravo come noi”, ha commentato l’ex poritere giallorosso riguardo alla convocazione di Fuzato nel Brasile, lo scorso ottobre.

Una chiamata che colpì tanti, visto che a Roma Fuzato di fatto è il terzo portiere. Chi lo ha visto da vicino però assicura che di talento ne ha. La società giallorossa nella prossima sessione di mercato lo manderà in prestito, per permettergli di trovare spazio da titolare e migliorare. Per poi, tra qualche anno, provare a prendersi la porta della Roma.

Fonte: Corriere dello Sport