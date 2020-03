Bonaventura, l’affare a parametro zero: Roma in fila ma c’è concorrenza

ULTIME CALCIO MERCATO ROMA – Giacomo Bonaventura sarà uno dei giocatori più al centro delle voci del prossimo mercato. Il centrocampista rossonero, 30 anni, ha deciso di lasciare il Milan a giugno liberandosi a parametro zero.

Tra i club in corsa per il calciatore c’è di sicuro la Roma, uno dei primi a muoversi in direzione dell’entourage del centrocampista rappresentato da Mino Raiola. Quello di Bonaventura sarebbe di sicuro un colpo interessante e piuttosto conveniente visto che non prevederebbe nessuna spesa per il cartellino del giocatore.

La concorrenza però si fa sempre più agguerrita e numerosa: stando a quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport (L. Calamai), in fila per Bonaventura oltre alla Roma ci sono anche Lazio, Napoli, Torino e Fiorentina, con i viola che sono entrati in corsa nelle ultime ore con una consistente proposta al giocatore. Chi la spunterà?

Fonte: Gazzetta dello Sport