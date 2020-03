Cardinali cresce: è pronto per restare tra i grandi

NOTIZIE ROMA CALCIO – Matteo Cardinali ha 18 anni, è nato nell’anno dello Scudetto. È il portiere della Primavera che spesso si allena con la Prima Squadra e che è già stato in panchina con i grandi.

L’anno prossimo, con Fuzato che andrà a giocare in prestito, sarà promosso terzo portiere. La scorsa estate lo aveva chiesto il Lugano, la Roma ha detto no. Cardinali è una scoperta di Marco Savorani che lo ha valorizzato e lo sta facendo crescere negli allenamenti con i più grandi.

È straordinario nelle palle alte e nelle uscite in generale. Ha una qualità in particolare: nelle prese in volo è insuperabile. Con Di Francesco andò anche in tournée negli Stati Uniti.

(Corriere dello Sport)