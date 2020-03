Il presidente dell’UTR Grassetti: “Continuando così il campionato è da annullare”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il presidente dell’UTR, Unione Tifosi Romanisti, Fabrizio Grassetti, ha commentato la possibilità di riprendere il campionato nel breve termine. Queste le sue parole:

“Continuando così le cose, come è disgraziatamente probabile, il campionato non è solo da sospendere ma da annullare. Questa la nostra proposta per chi ha il potere di farlo: del resto già con un’interruzione così lunga sarebbe un torneo falsato.

Si sono rinviate le olimpiadi, si può fare anche con un torneo di calcio. Non è un giudizio di parte, riuscire ad ottenere un risultato che sul campo non è possibile ottenere non mi sembra un discorso sortivo né da condividere. Lo avremmo pensato anche se al secondo posto ci fosse stata la Roma“.

Fonte: Tuttosport