Amendola: “Prima di riportare la gente allo stadio bisognerà pensarci bene. Per un po’ si giocherà a porte chiuse”

NOTIZIE AS ROMA – L’attore Claudio Amendola, noto tifoso romanista, ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero nella quale parla anche della sua passione, andare allo stadio, e di come sarà condizionata dall’emergenza Coronavirus:

Come immagina la rinascita del suo settore?

In futuro ci saranno sicuramente meno soldi, quindi si metteranno in cantiere meno progetti. Invece andranno forti le produzioni tv: per un po’ la gente non se la sentirà di tornare in massa al cinema. E nemmeno allo stadio: la riapertura dei luoghi di aggregazione dovrà essere graduale, e solo in cambio della sicurezza assoluta.

Non le dispiace, da romanista fervente?

C’è in giro tanta voglia di riprendersi gli spazi tolti dal virus, ma prima di riammettere la gente negli stadi bisognerà pensarci bene. Per un po’ si giocherà a porte chiuse.

(Il Messaggero)