Gaffe della Lega Serie A: auguri a tutti i club, ma manca la Lazio (FOTO)

ALTRE NOTIZIE – Gaffe di inizio anno per la Lega di Serie A, che ha pensato bene di augurare un felice 2021 ai tifosi di calcio con una foto che ritraeva, almeno nelle intenzioni, tutti le squadre del nostro campionato.

“Pronti per nuove emozioni. Pronti per nuove sfide. Pronti a tornare in campo. Insieme”, il tweet a effetto che però ha mostrato agli occhi attenti dei follower un particolare: la presenza di 19 giocatori più rappresentativi di tutti i club di serie A, tranne uno. La Lazio.

L’account della Lega ha quindi provveduto a rimuovere il post, probabilmente per correggere l’errore e chiudere sul nascere le possibili polemiche.