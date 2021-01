In vista di Roma-Sampdoria: si va verso la conferma di Peres a sinistra. Con Pedro out tocca a Villar

NOTIZIE ROMA CALCIO – Poco più di 48 ore al ritorno in campo. La Roma tra due giorni esatti affronterà la Sampdoria all’Olimpico nel primo match di campionato che segna l’inizio calcistico di questo 2021.

Mister Fonseca non potrà contare su Mirante e Spinazzola, fermati da problemi muscolari, e pensa di confermare Bruno Peres come terzino sinistro, preferendolo al giovane Calafiori, pronto a giocarsi le sue chance contro il Crotone nel match della Befana.

In difesa torna il terzetto formato da Smalling, Ibanez e Mancini, mentre a centrocampo Veretout è sicuro di una maglia da titolare. Accanto a lui potrebbe essere confermato Gonzalo Villar, specialmente se lo spagnolo Pedro, che ieri ha svolto allenamento differenziato per un affaticamento muscolare, dovesse non essere al meglio della condizione. A quel punto Lorenzo Pellegrini verrebbe riportato sulla trequarti al fianco di Mkhitaryan, con Dzeko di punta.

Questa dunque a oggi la probabile formazione anti-Sampdoria: Pau Lopez, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Veretout, Villar, Bruno Peres, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko.

Giallorossi.net – A. Fiorini