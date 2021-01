ULTIME DA TRIGORIA – Risentimento muscolare per Pedro e Calafiori: in forte dubbio per la Samp

NOTIZIE ROMA CALCIO – Dopo l’allenamento odierno svolto a Trigoria, resta in bilico la presenza di Pedro con la Sampdoria. In più si ferma anche Riccardo Calafiori.

Stesso infortunio muscolare per i due calciatori giallorossi: entrambi infatti hanno accusato un risentimento muscolare al flessore della coscia destra. Lo spagnolo già ieri non era riuscito ad allenarsi in gruppo.

Oggi Pedro e Calafiori si allenano a parte: le loro condizioni saranno valutate nelle prossime ore, ma ovviamente a sole 48 ore dalla sfida con la Sampdoria la loro presenza diventa in forte dubbio, specialmente dal primo minuto.

Redazione Giallorossi.net