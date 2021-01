El Sharaawy-Roma, parte seconda: da oggi via ai contatti con lo Shangai per riportarlo a Trigoria

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Via al mercato di gennaio. Con oggi si apre il 2021, ma cominciano anche ufficialmente le trattative di calciomercato che ci terranno compagnia da qui fino alla fine del mese. Una delle operazioni che riguardano la Roma e che sembra destinate ad accompagnarci con maggiore enfasi è quella legata al nome di Stephan El Shaarawy.

Il ritorno del Faraone è molto più di una semplice suggestione: l’attaccante è pronto a rimettere la maglia giallorossa. Fosse per lui, che si sta allenando con grande costanza e sacrificio per farsi trovare subito pronto, scenderebbe in campo già contro la Samp domenica prossima. Ma Roma e Shangai devono prima trovare un accordo sulla modalità del trasferimento, e non sarà facile.

La volontà del calciatore però è la carta che il club capitolino è pronto a giocarsi sul tavolo delle trattative. Un punto a favore dei giallorossi mica da poco: Fiorentina e Atalanta osservano la situazione, entrambe fortemente interessate a El Shaarawy, che però vuole solo la Roma. Il Faraone prenderà in considerazione altre destinazioni solo qualora la trattativa tra i giallorossi e i cinesi dovesse dimostrarsi irrealizzabile.

Sensazioni? Il ritorno a Trigoria di Elsha sembra molto probabile, anche se ci vorrà del tempo prima di trovare un’intesa con i cinesi dello Shenua. Fonseca è stato chiaro con la dirigenza: serve un rinforzo in attacco in attesa del rientro di Zaniolo, e Carles Perez non basta. Tiago Pinto, in arrivo a Roma a giorni, vorrà subito accontentarlo. Il brasiliano Bernard è il piano B.

Giallorossi.net – F. Turacciolo