Roma, via al valzer dei portieri

AS ROMA NEWS – Sta per cominciare il valzer dei portieri dentro la Roma. E durerà molto probabilmente da qui fino alla prossima estate. Coinvolti un po’ tutti gli estremi difensori di proprietà del club capitolino, da Pau Lopez fino a Robin Olsen.

Cominciamo proprio dallo svedese, che nell’Everton sta facendo da secondo al non eccelso Pikford. Olsen però sembra aver convinto Ancelotti nelle poche prove in cui è stato chiamato in causa, tanto da spingere il club inglese a pensare seriamente di acquistare il giocatore a titolo definitivo. Contatti con la Roma previsti già nei prossimi giorni per trovare una quadra.

Passiamo poi a Daniel Fuzato, 23 anni, il brasiliano che aveva lasciato Trigoria per giocare e che invece nel Gil Vicente non ha mai giocato, bloccato dalla permanenza in rosa del connazionale Denis. Fuzato tornerà a Roma a gennaio, poi la strada più gradita sarà quella di lasciare nuovamente la Capitale in prestito per giocare in qualche club di B.

Tornando agli attuali portieri giallorossi, Mirante sarà confermato secondo portiere anche il prossimo anno, mentre da qui fino a giugno si giocherà una maglia da titolare con Pau Lopez. Difficile infatti che la Roma intervenga sul mercato di gennaio per trovare un altro portiere, salvo occasioni dell’ultima ora (scambio di prestiti Lopez-Sirigu una delle poche possibilità).

L’investimento per la porta verrà rimandato a giugno e sarà deciso con calma da Tiago Pinto. Un portiere italiano di rendimento sembra l’ipotesi più probabile: Silvestri del Verona è quello che parte favorito per rapporto qualità-prezzo. Cragno è quello che piace di più, ma in quel caso l’investimento economico sarebbe molto più sostanzioso. Molto dipenderà anche dal raggiungimento della zona Champions.

Giallorossi.net – G. Pinoli