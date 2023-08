Gallo (dir. Santos): “Marcos Leonardo resta, non faremo questo affare. Possibili negoziazioni solo a fine anno”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Alexandre Gallo, neo coordinatore tecnico del Santos, ha parlato per la prima volta da dirigente presentandosi in conferenza stampa. Tra gli argomenti trattati, anche quello della possibile cessione di Marcos Leonardo alla Roma:

“Il Santos, nelle condizioni che è, non farà questo affare. Vogliamo davvero il suo ritorno. È un giocatore molto importante. Un talento che ha fatto solo cose buone nel club. Negli ultimi 30 anni, quale stella atleta non ha venduto il Santos? Siamo uno dei grandi venditori al mondo”.

Queste le prime parole di Gallo che ha poi proseguito: “Lo possiamo cedere solo di fronte ad un grande vantaggio finanziario ma il presidente non è a proprio agio con questa valutazione finanziaria. Non solo, abbiamo bisogno di lui in questo momento. Ci può essere una possibile negoziazione, ma per un’uscita nella finestra di fine anno. Questa è la posizione del club“.

Il neo dirigente del Peixe frena dunque il possibile arrivo a Roma dell’attaccante classe 2003: “La cosa più importante è quello di farlo rimanere perché ne abbiamo veramente bisogno e la finestra di mercato è già chiusa. Lo capisco perfettamente. Ero un atleta anche io. So cosa sta pensando. Non possiamo competere finanziariamente con nessun club in Europa ma ci sono momenti, e questo è il momento di pensare a Santos“. Gallo ha inoltre spiegato come abbia già incontrato i rappresentanti di Marcos Leonardo e che quest’oggi avrà un colloquio direttamente con l’attaccante.