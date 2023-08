Beltràn: “Dybala mi ha consigliato alla Roma ma alcune cose non hanno funzionato”

NOTIZIE AS ROMA – Lucas Beltran, atteso a Firenze, sarà un nuovo giocatore della Fiorentina nonostante l’inserimento della Roma che ha provato ad assicurarsi l’attaccante argentino.

Il classe 2001, che si trasferirà in viola dal River Plate, ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate dal sito argentino, menzionando anche la Roma: “Nazionale italiana? Bisogna lasciare che le cose accadano, ora andrò alla Fiorentina, ma l’Argentina ha qualcosa di speciale. Dybala mi ha consigliato alla Roma, ho parlato un po’ con lui ma alcune cose non hanno funzionato. La Fiorentina ha un buon progetto ed è sempre stata interessata a me”.

“River Plate? Ho realizzato il mio sogno di diventare campione al Monumental. Non riesco a pensare in questo momento ad un ritorno, ma sicuramente in futuro mi piacerebbe tornare”, ha aggiunto.

Fonte: ole.com.ar